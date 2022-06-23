البدء بنظام الاتمتة وانجاز الربط الشبكي بين كمركي مندلي والمنطقة الوسطى

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بتوجيه من مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي، تم انجاز نظام الاتمتة والربط الشبكي بين اقسام مركز كمرك مندلي الحدودي ومديرية كمرك المنطقة الوسطى ووزارة التجارة المتمثلة بالشركة العامة للمعارض العراقية وهيئة المنافذ الحدودية والدوائر ذات الصلة".وأضافت الهيئة، أن "الغرض من الربط هو الاسراع في انجاز المعاملات الكمركية خدمة لبلدنا".