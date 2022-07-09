بالصور.. إحياء زيارة عرفة في كربلاء

السومرية نيوز- كربلاء

أظهرت صور، اليوم السبت، محافظة كربلاء وهي تغص بالزائرين الذين يحيون زيارة عرفة.



وأحيى آلاف الزائرين زيارة عرفة، في مرقدي الإمامين الحسين والعباس (ع)، بعد قدومهم من مختلف المحافظات.