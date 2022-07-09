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بالصور.. إحياء زيارة عرفة في كربلاء
محليات
2022-07-09 | 04:05
1,530 مشاهدة
السومرية نيوز- كربلاء
أظهرت صور، اليوم السبت، محافظة كربلاء وهي تغص بالزائرين الذين يحيون زيارة عرفة.
وأحيى آلاف الزائرين زيارة عرفة، في مرقدي الإمامين الحسين والعباس (ع)، بعد قدومهم من مختلف المحافظات.
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