محافظة عراقية تعلن أسماء المتقدمين على الألف عقد

وقال الديوان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه يعلن أسماء المتقدمين على الألف درجة عقد وفق حروف (أ، ب، ت، جـ، حـ).وكانت واسط قد أحصت العدد النهائي للمتقدمين على الـ1000 درجة عقد، مبينة أنه بلغ (26189) شخصاً.وأوضحت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن المعلومات التي قدمت ستخضع للتدقيق والمفاضلة ومطابقة المعلومات ، وسيتم تحديد مواعيد للمقابلات وجلب المستمسكات الثبوتية لمطابقتها مع المستمسكات التي تم التسجيل بها.وفي 8 حزيران، صوت مجلس النواب العراقي على قانون الدعم الطارئ، والذي تضمن تخصيص ألف درجة عقد لكل محافظة عراقية.الأسماء: