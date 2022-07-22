المسعودي من مكة: بعيد عن الترشيحات والسجالات السياسية

أكد ئيس هيئة الحج والعمرة، سامي المسعودي، اليوم الجمعة، أنه بعيد عن الترشيحات والسجالات السياسية.

وقال المسعودي في بيان مقتضب، "لا زلت في مكة المكرمة في خدمة الحجاج وانا بعيد عن الترشيحات والسجالات السياسية".