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بغداد تعلن ضوابط التقديم على الألف درجة وظيفية وتحدد موعد إطلاق الرابط

محليات

2022-07-25 | 08:23
Alsumaria Tv
بغداد تعلن ضوابط التقديم على الألف درجة وظيفية وتحدد موعد إطلاق الرابط
4,998 مشاهدة

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، ضوابط التقديم لـ"تعيينات" عقود العاصمة، وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما حددت موعد إطلاق "رابط" التقديم.

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن آلية التقديم لدرجات العقود المًقرة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المتضمن ( التعاقد مع حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم ) حسب الاختصاصات المطلوبة للعمل في دوائر ديوان المحافظة وبراتب شهري قدره ( 300.000) ثلاثمائة الف دينار للمتعاقد الواحد ولمدة (3) سنوات لأغراض التدريب والتطوير".

وأضافت، أنه "من المقرر نشر رابط التقديم بتاريخ ( 1 / 8 / 2022 ) على المواقع والصفحات الرسمية لمحافظة بغداد )الموقع الإلكتروني، الفيسبوك، قناة التيلكرام، الانستغرام)، وسيكون باب التقديم مفتوحاً لمدة (20) يوماً من تاريخ نشر الرابط، علماً ان رابط التقديم مرتبط بـ (بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة مركز البيانات الوطني)".

وأضافت، أن "ضوابط التقديم :

1 - ان يكون عراقي الجنسية.

2 - من سكنة محافظة بغداد حصراً.

3 - خريج العام الدراسي ( 2020-2021) فما دون .

4 – لديه بطاقة سكن بأسمه ( للمتزوج ) أو بأسم الزوج ( للمتزوجة ) وبأسم ولي الامر ( للأعزب).
5 - ان لا يتقاضى اي راتب من المؤسسات الحكومية ( ماعدا المشمولين بالضوابط النافذة التي تجيز لهم الجمع بين راتبين).

6 - ان لا يكون متقاعداً.

7 - غير مشمولاً بعقوبة عزل او اقصاء سابقة.

8 - لا يحق للمتقدم ان يقدم على أكثر من قناة (القناة العامة , القنوات الخاصة).

9 - لا يجوز التقديم على أكثر من اختصاص.

10 - لا يُقبل التقديم لأكثر من مرة، وسيتم استبعاد المتقدم نهائياً في حال تكرار التقديم.

11 - يخضع المتقدم للمفاضلة وفق نقاط معينة وحسب كتاب وزارة المالية المرقم (15855 ) في 26 / 6 / 2022 .

12 - يخضع المرشحون بعد عملية المفاضلة الى اختبار (ذكاء- اختصاص- قانون انضباط موظفي الدولة) ويعتبر النجاح في الأختبار شرطاُ للقبول.

13 - يخضع المرشحون الناجحون في الإختبار إلى مفاضلة ثانية وفق معايير محددة ليتم قبول الفائزين في هذه المفاضلة.

14 - في حال تساوي النقاط للفائزين عند المفاضلة يقدم صاحب الدراسة الحكومية على الاهلية والصباحية على المسائية وعدد الاطفال والمعدل بالأعشار وحسب الترتيب.

15 - تكون العقود المذكورة أعلاه والبالغ عددها (1000)
درجة حسب النسب التالية :

أ - القناة العامة (800) عقد بنسبة 80% من المجموع الكلي :

40% اختصاص هندسي ( بكالوريوس )

30% اختصاص علمي / اداري / انساني ( بكالوريوس )

30% الحاصلين على شهادة الدبلوم بواقع 60% دبلوم هندسي و 40% دبلوم علمي/ اداري/ انساني

ب – القنوات الخاصة

اولا - قناة الشهداء والسجناء السياسيين : يخصص 10% من المجموع الكلي لدرجات العقود (100 عقد) لذوي الشهداء والسجناء السياسيين، وضحايا الإرهاب والعمليات الحربية، والأخطاء العسكرية، وشهداء الحشد الشعبي وبواقع :

(25) عقد لذوي الشهداء (الدرجة الأولى حصراً)

(25) عقد لذوي شهداء الحشد الشعبي (الدرجة الأولى حصراً).

(25) عقد لذوي شهداء الإرهاب وضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية (الدرجة الأولى حصراً).

(25) عقد للسجناء السياسيين وذويهم (الدرجة الأولى حصراً).

* على المتقدمين في الفقرة ( 15/ ب – اولاً ) جلب تأييد من المؤسسة المعنية ( مؤسسة الشهداء, مؤسسة السجناء السياسيين ) يؤكد شموله بالقانون على أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.

ثانياً - يخصص 100 عقد (10%) من المجموع الكلي لدرجات العقود لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والاقليات القومية والدينية بواقع :

أ - 5% (50 عقد) لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين على ان يكون المتقدم ناجحاً في اختبار الفحص الطبي.

ب - 5% (50 عقد) للأقليات القومية والدينية (المسيح, الإيزيدية, الصابئة, الشبك, الكرد الفيلية).

16 - في حال عدم تغطية النسب او عدم وجود فائزين في قناة (ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين) يتم اضافة هذه العقود الى القناة العامة.

17 - سيتم إعلان أسماء الفائزين في المفاضلة الأولية مع درجات المفاضلة ويخضع الفائزون الى الإختبار المذكور في الفقرة (12).

18 - سيتم نشر استمارة التقديم للعقود المذكورة، بتاريخ ( 1 / 8 / 2022)".

وبينت، أن المستمسكات المطلوبة :

1 – هوية الأحوال المدنية + شهادة الجنسية او البطاقة الوطنية الموحدة.

2 – بطاقة السكن بأسم المتقدم (للمتزوج) او بأسم الزوج (للمتزوجة) وبأسم ولي الامر (للأعزب).

3 – وثيقة أو تأييد تخرج من الجهة التي تخرج منها يكون مكتوباً فيها المعدل تقديراُ وكتابةً وبالأعشار.

4 – على المتقدمين على القنوات الخاصة جلب ما يثبت شمولهم بالتقديم على تلك القنوات وكالاتي :

أ – ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية وشهداء الحشد الشعبي : جلب كتاب من مؤسسة الشهداء (على أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى) .

ب – ذوي السجناء السياسيين : جلب كتاب من مؤسسة السجناء السياسيين (على أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى).

ج - ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين : تضمين ما يثبت ذلك يرفق معه تقرير طبي يثبت أهليتهم الصحية لغرض العمل.

19 - يتعهد المتقدم بصحة البيانات المقدمة وبخلافه يتحمل كافة التبعات القانونية.

20 - ندرج لكم أدناه الدرجات الوظيفية المطلوبة واعدادها لكل قناة وحسب النسب المذكورة في الشروط والتعليمات.
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