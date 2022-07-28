الحشد الشعبي يعلن انطلاق الشعار الرسمي لموسم عاشوراء

أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن انطلاق الشعار الرسمي لموسم عاشوراء "على العهد".



وقال الحشد في بيان، إنه "على بركة الله تعالى، نعلن انطلاق الشعار الرسمي لموسم عاشوراء لهذا العام 1444 (على العهد) ليكون عنوانا لشعائر هذا الموسم المبارك".

وأضاف البيان أن "شعار هذا العام يكتسب أهمية بالغة؛ إذ يتجدد العهد والولاء لسيد الشهداء الإمام الحسين بن علي (ع) وثورته الخالدة التي كانت ولم تزل نبراساً لكل الأحرار والمناضلين ضد الظلم والطغيان والتحرر من الاستبداد والعبودية".

وتابع "لعل خير من يتأسى بمبادئ عاشوراء هو الحشد الشعبي الذي ترجم هذا الولاء والاقتداء إلى دماء وتضحيات صنعت نصراً خالداً ضد أعتى قوى الشر والظلام المتمثلة بعصابات "داعش" الإرهابية".