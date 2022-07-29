بالفيديو: لجنة ارجاع املاك الاقليات تعيد 15 عقارا بمجموع تجاوز الـ 200

اكثر من خمسة عشر عقارا تم اعادتها لاصحابها من قبل اللجنة المشكلة بامر من الصدر، بمجموع تجاوز المئتي عقار توزعت داخل العديد من محافظات البلاد، منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد كان لها الحصة الاكبر من الممتلكات التي تم ارجاعها.

اصحاب العقارات من جانبهم قدموا الشكر للجنة التي قامت بارجاع العديد من العقارات، كاشفين عن معاناتهم بالسنين الماضية بسبب سطوة المسيطرين وامتناعهم عن الخروج.



وتلقت لجنة اعادة عقارات الاقليات التي تشكلت قبيل سنة ونصف من الان المئات من الشكاوى، لتعيد العديد من العقارات على شكل منازل واراض وشقق سكنية وعمارات وحتى محال تجارية، في وقت تعهد فيه الصدر بالإشراف شخصياً على موضوع اعادتها واتخاذ اجراءات صارمة بحق المعتدين على تلك الأملاك.