مع هذه الأماكن.. عمليات بغداد توجه بفتح المنطقة الخضراء - عاجل

وقال قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم بهجت للسومرية نيوز، إنه "وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجهت قيادة عمليات بغداد بالفتح الكامل لجسر الجمهورية والباب الشرقي والمنطقة الخضراء من جهة بوابة وزارة التخطيط".وأضاف بهجت، أن "الفتح سيتم خلال الساعات المقبلة".وأغلقت القوات الأمنية في وقت سابق، جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، إثر تظاهرات غاضبة اجتاحت المنطقة الخضراء منذ السبت الماضي.