مصرع صاحب دراجة إثر اصطدامه بعجلة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع صاحب دراجة نارية إثر اصطدامه بعجلة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صاحب دراجة نارية لقي مصرعه، إثر اصطدامه بعجلة ضمن تقاطع الامن العامة في المشتل شرقي العاصمة بغداد".

