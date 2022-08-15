الصدر: القضاء ومقره خط احمر

وقال صالح محمد العراقي في تغريدة عبر تويتر نسبها إلى الصدر، "يقول سماحته: يُمنع ذكر أسمي بهتاف أو كلام أو صورة أو راية أو لافتة أو أي شيء آخر".واضاف: "سلمية وللنهاية بكل تفاصيلها".وأكد الصدر: "مطالبكم هي إصلاح النظام بكل تفاصيله: قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً ومحاسبة الفاســدين.. ويمنع منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية للبرلمان".وبين: "القوات الأمنية والحـشــد الشــعبـي ليس أخوتكم فحسب بل هم منكم وفيكم وإليكم. والتعدّي عليهم تعدّي على سماحته".واوضح الصدر: "مسيرة التظاهرة تكون من ساحة التحرير باتجاه ساحة الاحتفالات".وشدد على ان "السلطة القضائية ومقرها خط أحمر وإن طالبنا بإصلاحها".ولفت الصدر: نظراً لكثافة الحضور المتوقع فنرجو عدم إزعاج الأهالي "، مشيرا الى انه "ومع وجود تعليمات أخرى فسنوافيكم بها لاحقاً".