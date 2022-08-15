الصدر: القضاء ومقره خط احمر

اصدر زعيم التيار الصدري مقتى الصدر،اليوم الاثنين، تعليمات جديدة بشأن المظاهرات المزمع اقامتها السبت القادم.
وقال صالح محمد العراقي في تغريدة عبر تويتر نسبها إلى الصدر، "يقول سماحته: يُمنع ذكر أسمي بهتاف أو كلام أو صورة أو راية أو لافتة أو أي شيء آخر".
واضاف: "سلمية وللنهاية بكل تفاصيلها".
وأكد الصدر: "مطالبكم هي إصلاح النظام بكل تفاصيله: قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً ومحاسبة الفاســدين.. ويمنع منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية للبرلمان".
وبين: "القوات الأمنية والحـشــد الشــعبـي ليس أخوتكم فحسب بل هم منكم وفيكم وإليكم. والتعدّي عليهم تعدّي على سماحته".
واوضح الصدر: "مسيرة التظاهرة تكون من ساحة التحرير باتجاه ساحة الاحتفالات".
وشدد على ان "السلطة القضائية ومقرها خط أحمر وإن طالبنا بإصلاحها".
ولفت الصدر: نظراً لكثافة الحضور المتوقع فنرجو عدم إزعاج الأهالي "، مشيرا الى انه "ومع وجود تعليمات أخرى فسنوافيكم بها لاحقاً".