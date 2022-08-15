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اندلاع حريق داخل محال تجارية في النجف
محليات
2022-08-15 | 15:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,751 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق داخل محال تجارية في محافظة النجف.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل محال حي الصناعي بين النجف والكوفة".
وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق".
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