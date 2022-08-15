اندلاع حريق داخل محال تجارية في النجف

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق داخل محال تجارية في محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل محال حي الصناعي بين النجف والكوفة".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق".