الطيران المدني تتعاقد مع شركة لها ارتباطات إسرائيلية (وثائق)

وقالت نصيف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "سلطة الطيران المدني والمتمثلة بمديرها العام الكابتن نائل سعد عبد الهادي قامت باحالة عقد الحماية الامنية في مطار بغداد الدولي الى شركة (Biznis Intel) وذلك بعد المصادقة على محضر لجنة التحليل والاحالة رغم المخالفات التي كشفنها في وقت سابق والمتمثلة بعدم امتلاك الشركة المؤهلات الفنية الكافية لهذا العقد اضافة الى عدم امتلاكها الكفاءة المالية لتعاقد بمبلغ قيمته (22,300,443) مليون دولار، علاوة على عدم وجود تخصيص مالي لهذا المبلغ وهذا مخالف لنص المادة (16/اولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 التي نصت على (لا يجوز الدخول بالتزام مالي الا بعد التاكد من توفر الخصيص المالي اللازم)".أكدت "وجود تعامل بين شركة (Biznis Intel) وشركة بركات الإسرائيلية الامر الذي يعني فتح باب مطار بغداد الدولي على مصرعيه امام المخابرات المعادية ودون اي تحرك من قبل الجهات المعنية اتجاه هذا الخرق الامني، وان الشركة مدار البحث غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الامني من قبل وزارة الداخلية ".ودعت النائب عالية نصيف "كل من هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة من اجل ايقاف التعاقد مع هذه الشركة غير الرصينة من خلال اصدار كتاب عاجل وعلى الفور موجه الى سلطة الطيران المدني يقضي بإيقاف اجراءات التعاقد مع شركة (Biznis Intel) لحين اكمال كافة معلومات التي اوردنها حماية للمال العام".