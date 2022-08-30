أمانة بغداد تعلن انطلاق حملة كبرى لتنظيف الخضراء ومحيطها

أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، الثلاثاء، عن انطلاق حملة كبرى لتنظيف المنطقة الخضراء ومحيطها بعد رفع الحظر الشامل.



وقال كاظم في بيان، خلال متابعة ميدانية له، إنه "بعد رفع حظر التجوال من قبل قيادة العمليات المشتركة شرعت امانة بغداد بتنفيذ حملة كبرى في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها ومناطق العاصمة بغداد من خلال تحشيد جهود الدوائر البلدية في جانبي الكرخ والرصافة".

واضاف ان "الحملة شملت اشراك عدد كبير من الجهد الآلي والبشري المنظم لرفع المخلفات والنفايات المتكدسة في بعض المناطق نتيجة فرض حظر التجوال الذي قيد حركة المركبات والعمال".

وبين ان "الحملة انطلقت بعد رفع الحظر مباشرة وهي مستمرة لرفع النفايات وغسل الشوارع الرئيسة والساحات والتقاطعات العامة"، مشيراً الى ان "حركة الطرق في العاصمة بغداد عادت بشكل طبيعي وإنسيابي وكان هناك تعاون مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة لرفع الكتل الكونكريتية عن الشوارع ‏التي أغلقت خلال فترة الحظر".