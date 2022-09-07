محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة أسبوع - عاجل

وقال محافظ النجف ماجد الوائلي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نظراً لتوافد اعداد كبيرة من الزائرين الكرام بمناسبة الزيارة الاربعينية الى محافظة النجف ولغرض تخفيف الزخم المروري و التفرغ للخدمة الحسينية تم تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات المحافظة اعتباراً من يوم الاحد الموافق (11 / 9 / 2022) ولغاية يوم الاحد الموافق (18 / 9 / 2022)".وأضاف: "ويستثنى من ذلك الدوائر الامنية والخدمية والصحية، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق (19 / 9 / 2022)".وأشار البيان الى أن "المحافظ اعلن تأجيل امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية من ضمنها امتحانات يوم السبت (10 / 9 / 2022) الى ما بعد الزيارة وحسب جدول الامتحانات الذي سيصدر لاحقاً من مديرية التربية".