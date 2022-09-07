أول ظهور للصدر بعد أحداث الخضراء (فيديو) - عاجل

أظهر مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهو يشرف على تقديم الخدمات إلى زوار الأربعينية في الحنانة.

ويعد ظهور الصدر، الأول بعد اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، واندلاع اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن سقوط ضحايا.