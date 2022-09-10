الخدمة الاتحادي يضيف نافذة جديدة تخص "الاوائل وحملة الشهادات"

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز إنه "تلبية للطلبات الواردة من العديد من الخريجين المشمولين بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، واستجابة لرغبتهم في تحديث بياناتهم الواردة للمجلس من ديوان الرقابة المالية، فقد تم إضافة نافذة جديدة تظهر من خلال استخدام رابط نظام تأكيد بيانات الخريجين من حملة الشهادات العليا والاوائل على العراق".ودعا جميع المشمولين بالقانونين المذكورين "الدخول على الرابط أعلاه والإجابة على التساؤلات المحددة في النافدة التي أضيفت حديثاً، والتي ستبقى متاحة طيلة فترة تقديم الاعتراضات التي ستنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل الموافق 12 أيلول 2022".وأشار اللهيبي إلى أن "هذه النافذة الجديدة تهم على وجه الخصوص المتقدمين الذين لديهم قيود أو شهادات لم تظهر في بياناتهم الواردة للمجلس".