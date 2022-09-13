التربية تصدر توجيها يخص الهيئات التدريسية في كردستان (وثيقة)

أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، توجيها للمديريات العامة في المحافظات باستمرار تكليف أصحاب الإجازات من "الهيئات التعليمية والتدريسية" في إقليم كردستان.

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "بخصوص الهيئات التعليمية والتدريسية المكلفين للعمل في ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان، حصلت موافقة وزير التربية على استمرار تكليف المتمتعين بـ( إجازة الامومة، إجازة بدون راتب، إجازة براتب اسمي، التفرغ، إجازة دراسية) دون الحاجة الى انهاء تكليفهم بعد صدور أوامر الاجازات انفة الذكر".