تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل

وقالت الأمانة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وجه ، بتعطيل الدوام الرسمي، ليوم الأحد، الموافق للثامن عشر من شهر أيلول، سنة 2022، تزامناً مع أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".