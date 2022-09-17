بعد كربلاء.. أمانة بغداد تعلن استنفار جهودها لاستقبال زائري الكاظمية

وذكرت امانة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عدد كبير من الزائرين الاجانب توافدوا لمدينة الكاظمية المقدسة لإحياء زيارة الامامين موسى الكاظم (ع) ومحمد الجواد (ع) بعد انتهاء مراسم الزيارة الاربعينية بمدينة كربلاء المقدسة ما تطلب استنفار الجهد البلدي لتقديم افضل الخدمات لهم ".واضاف ان "امين بغداد تفقد الجهد الخدمي لبلدية الكاظمية ضمن ساحة جدة وشوارع المحيط والصنائع وباب المراد وساحة العروبة ومحاور مرور الزائرين باتجاه الامامين الكاظمين (ع) ".وبين ان "امانة بغداد ساهمت لاول مرة بارسال اسطول من الآليات وجهد خدمي لبلدية كربلاء وباشر هذا الجهد عمله منذ التاسع من هذا الشهر لخدمة محور مرور الزائرين ضمن طريق كربلاء نجف ".واكد امين بغداد، أن "هناك حملة زراعية كبرى ستنطلق بعد انتهاء الزيارة الاربعينية في عموم مدينة بغداد مع بدء الموسم الزراعي الخريفي ".ووجه، دائرة بلدية الكاظمية بـ"تنفيذ حملات تشجير وتطوير عدد من المناطق ضمن قاطع البلدية واظهارها بما يليق باهمية المدينة الدينية والتراثية والسياحية ".وبين ان "امانة بغداد حققت نجاحاً كبيراً عبر تقديمها الخدمات ضمن محور مرور الزائرين المتوجهين من مدينة بغداد الى مدينة كربلاء المقدسة في طريق بغداد بابل لاحياء مراسم الاربعينية وانجزت رفع (٦) آلاف طن من المخلفات".