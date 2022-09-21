تخص الاستمارة.. وزارة الدفاع تصدر تنويهاً للمفسوخة عقودهم

السومرية نيوز – بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، توجيهاً الى المنتسبين من المفسوخة عقودهم والذين يرومون العودة الى صفوف الوزارة .

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية، انه "في حال لم تتوفر لديهم معلومات خاصة بتاريخ فسخ العقد والتعيين وتاريخ آخر راتب وتاريخ الهروب، بالإمكان ترك تلك الحقول فارغة والتأكد فقط من كتابة الرقم الاحصائي والاسم الرباعي بشكل صحيح، وفي حال لم تتوفر لديهم معلومات خاصة بالرقم الاحصائي الخاص بهم فبالإمكان كتابة الاسم الرباعي واللقب بشكل صحيح وابقاء الحقول الأخرى فارغة".