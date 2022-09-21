مجهولون يقتلون سائق "تكسي" في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجهولين أقدموا على قتل سائق "تكسي" أمام مستشفى الازادي في محافظة كركوك".وأضاف انه "لم تعرف بعد أسباب ودوافع الجريمة التي وقعت في وضح النهار وامام المارة.