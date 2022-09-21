القضاء يستدعي مدير سلطة الطيران وشركات اجنبية

استدعت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الأربعاء، مدير سلطة الطيران العراقي و شركة G4S وشركة بزنس انتل الكندية.

وقال مصدر قضائي لـ السومرية نيوز، ان "محكمة تحقيق الكرخ استدعت مدير سلطة الطيران العراقي و شركة G4S وشركة بزنس انتل الكندية".