وجهت وزارة المالية، اليوم الخميس، هيأة التقاعد الوطنية برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الاول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "على إدارتي مصرفي الرشيد والرافدين إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".



ودعت الوزارة، كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم.