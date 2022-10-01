إنقاذ 13 شخصاً من داخل البناية المنهارة في الكرادة وسط بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " فرقنا تمكنت من إنقاذ 13 شخصًا من داخل البناية المنهارة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".وأضافت، أن "عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانهيار مبنى بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "بناية انهارت بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث"، مشيرا الى "وجود أشخاصا محصورين تحت الركام".