بعدسة السومرية.. اجواء ساحة التحرير وجسر الجمهورية الآن

وواكبت عدسة السومرية، توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وجسر الجمهورية، منذ هدوء التظاهرة في ساعات الصباح الأولى لغاية اطلاق قنابل الدخانيات والغاز المسيل للدموع، ضمن جسر الجمهورية.وأفاد ناشطون لـ السومرية نيوز، بأن التظاهرات تهدف إلى التأكيد على مطالب المحتجين وفي مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين ورفض النظام السياسي.ومنذ يوم أمس، تشهد شوارع العاصمة قطع طرق وانتشار أمني مكثف، لا سيما قرب المنطقة الخضراء، فيما أكدت خلية الإعلامي الأمني، أمش الجمعة، أن القوات الأمنية "تمسك بزمام الأمور في جميع المحافظات"، نافية صحة معلومات تتحدث عن "انتشار مسلحين مجهولين".وبالتزامن مع انطلاق التظاهرات، أكدت الخلية في بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".ووجه مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن المختلفة بمنع استخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الدخان، وتفتيش ساحات التظاهر للتأكد من عدم حمل الأسلحة النارية، وتأمين الحماية لساحات التظاهر.يذكر أن 1 تشرين الأول 2019 شهد انطلاق أكبر تظاهرة بعد سقوط النظام، عقب دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوبية.