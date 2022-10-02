فتح جسر "حيوي" وسط العاصمة بغداد ـ عاجل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت، اليوم الاحد، باعادة فتح جسر الطابقين في بغداد امام حركات المركبات".وفي وقت سابق، اغلقت القوات الامنية العديد من الجسور والطرق المهمة، تزامناً مع انطلاق تظاهرات تشرين.