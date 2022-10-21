بالتفصيل.. المرور توضح آلية تجديد إجازات السوق

السومرية نيوز – محليات



أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، آلية تجديد إجازات السوق، فيما حددت فئات الرسوم.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "اجازة السياقة ‏وثيقة رسمية قانونية يجب أن يحصل عليها قائد المركبة، وتقوم مفارزنا بالمحاسبة على عدم الحصول على إجازة السياقة او عدم تجديدها".

وأضافت ان "آلية تجديد اجازة السياقة كالاتي:

١_سحب استمارة تجديد

(متوفرة مجاناً في موقع تسجيل المركبات وإصدار إجازة السياقة).

٢_اجراء الفحص الطبي

دفع رسم (25 ألف دينار).

٣_التوجه لإدخال البيانات والبصمة والتدقيق التقني ودفع الرسم وبعدها التسليم في شعبة البيمنت قبل الطباعة والانتظار ٣٩ دقيقة لغرض الاستلام.



الرسوم:

أ_فئة الخصوصي

إذا كانت الاجازة خصوصي غير نافذة يتم دفع

١٠ ألف طباعة بطاقة الاجازة

٢٠ إلف تجديد لعشرة سنوات

اما إذا كانت الاجازة خصوصي نافذة يتم دفع

١٠ ألف طباعة بطاقة الاجازة

٢٠ ألف تجديد لعشرة سنوات

٢٥ ألف تأخيرية

اضافة الى ٢٠٠٠ دينار لكل سنة

(إذا كانت الاجازة مشروع موازي اواجازة قديمة يدفع مبلغ ٥٠ ألف اعادة تسجيل) إذا كانت الاجازة خصوصي غير نافذة يتم دفع١٠ ألف طباعة بطاقة الاجازة٢٠ إلف تجديد لعشرة سنواتاما إذا كانت الاجازة خصوصي نافذة يتم دفع١٠ ألف طباعة بطاقة الاجازة٢٠ ألف تجديد لعشرة سنوات٢٥ ألف تأخيريةاضافة الى ٢٠٠٠ دينار لكل سنة(إذا كانت الاجازة مشروع موازي اواجازة قديمة يدفع مبلغ ٥٠ ألف اعادة تسجيل)

أ_ فئة العمومي

إذا كانت الاجازة عمومي غير نافذة يتم دفع

١٠ ألف طباعة بطاقة الاجازة

٤٠ ألف تجديد لعشرة سنوات

اما إذا كانت الاجازة عمومي نافذة يتم دفع

١٠ ألف طباعة بطاقة الاجازة

٤٠ ألف تجديد لعشرة سنوات

٢٥ ألف تأخيرية

اضافة الى ٤٠٠٠ الاف لكل سنة

(إذا كانت الاجازة مشروع موازي او اجازة قديمة يدفع مبلغ ٥٠ ألف اعادة تسجيل)



تابعت المديرية ان "نظراً لوجود أسئلة مكررة فنوضح الاتي:

أ‌. يستثنى المنتسب العسكري أو الأمني من الفحص الطبي في حالة التجديد فقط.

ب‌. يستغرق تجديد الإجازة ساعة واحدة إلى ساعتين فقط.

ت‌. رسوم الاجازة هي رسوم محددة بقانون من مجلس الوزراء وموحدة في كل مديريات المرور في العراق وليس من صلاحيات مديرية المرور تخفيضها أو عدم استيفائها.