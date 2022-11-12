انقلاب صهريج محمل بالوقود في الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صهريجا محملا بالوقود انقلب على طريق السريع بالقرب من معمل مرور الديوانية، ما ادى الى احتراق الصهريج".واضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت لأخماد الحريق وانقاذ السائق الذي اصيب بحروق بسيطة".