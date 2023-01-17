أحد ذوي ضحايا مشجعي ذي قار يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني (فيديو)

وقال ذوي أحد الضحايا في مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، إن "دماء الشباب ذهبت قرابين لأجل فوز المنتخب العراقي".وشَكر ذوي الضحية، وفد الاتحاد العراقي لكرة القدم على زيارته وتقديم التعازي له ولذوي المشجعين الأخيرين.يذكر، أن حافلة تقل مشجعين متوجهة الى محافظة البصرة، تعرضت الى حادث سير قرب محافظة ذي قار إثر اصطدامها بعجلة حمل، أدى إلى وفاة عدد منهم وإصابة آخرين بجروح.