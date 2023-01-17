على خلفية تسريب فيديو.. وزير العدل يعفي مدير سجن التاجي ومعاونيه

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير العدل قرر اعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤول شؤون الداخلية والامن ومسؤول التصاريح الامنية من مناصبهم واحالتهم الى الجهات التحقيقية للتحقيق معهم بشأن ما ورد من الاتهامات في الفيديو المسرب من داخل السجن".وانتشر مقطع فيديو، يوم امس، لنزلاء داخل سجن التاجي وهم يناشدون الحكومة لأنقاذهم من ممارسات ادارة السجن التي تجبرهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة بمبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي.