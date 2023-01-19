السوداني يوجه رسالة الى الجماهير الرياضية في البصرة

وقال السوداني في "تغريدة" تابعتها السومرية نيوز: "أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة".وأضاف: "لقد ساهمتهم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل، وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".وتابع السوداني: "أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل اخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه".