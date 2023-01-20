"يوم نرجع نأخذها".. العذاري يوجه رسالة "غامضة" بعد الفوز بكأس الخليج (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



بارك رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، حسن العذاري، بفوز منتخبنا الوطني بكأس الخليج، في ما وجه رسالة "غامضة" لأعضاء كتلته.



وقال العذاري في فيديو، إنه "نبارك للكتلة الصدرية بفوز المنتخب"، مضيفا: "يوم نرجع ناخذها مثل ما اخذها المنتخب".

وتوج المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم بكأس الخليج العربي في نسخته الـ25، بعد فوزه، أمس الخميس، على نظيره العماني بنتيجة (3-2)، بعد خوض الأشواط الإضافية، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين بملعب البصرة الدولي.