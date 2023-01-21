أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حادث حريق داخل إحدى البنايات وسط بغداد.



وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل احدى البنايات ضمن ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد".





وأضاف أنه "باشراف مدير عام الدفاع المدني، فرق الدفاع المدني تتمكن من اخماد حادث الحريق دون اصابات تذكر".