تربية النجف تكشف عن حالات انتحال شخصية بين المتقدمين للامتحانات التمهيدية

وقالت علاقات واعلام تربية النجف الاشرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مدير قسم الامتحانات حيدر عبد السادة اوضح "ان هذه الاسماء كشفت بعد التدقيق بالمعاملات والاوراق الثبوتية وعدم تطابق الشخصية المتقدمة مع اوراقه الثبوتية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".وأضاف: "هناك اجراءات تدقيقية اخرى ستتبع داخل المراكز الامتحانية تكشف مدى صحة وجود الشخص المعني بالامتحان او شخص اخر ينتحل شخصيته".ويذكر ان الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين تنطلق يوم الخامس من شهر شباط ٢٠٢٣ وتستمر لمدة سبعة ايام.