في البصرة.. انتحار شاب من أعلى الجسر الإيطالي

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بانتحار شاب من أعلى جسر وسط البصرة.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شاباً انتحر اليوم من أعلى الجسر الإيطالي وسط البصرة". وأضاف المصدر أن "المستشفى التعليمي القريب من الجسر تسلم الجثة".