التربية تنشر نتائج الامتحانات (الدور التمهيدي) للسادس الاعدادي والثالث المتوسط

وقالت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بالوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "على الطلبة المؤهلين الالتزام بمراجعة مدارسهم لغرض اكمال الوثائق المطلوبة بمدة اقصاها أسبوع من تأريخ إعلان النتائج".وأضافت أن "على مدير المدرسة المعنية تسليم الوثائق المطلوبة إلى قسم الامتحانات ولا تسلم بيد الطالب المؤهل".وأدناه رابط نتائج الامتحانات: