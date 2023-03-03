مواطنو كربلاء يشكون من الارتفاع غير المبرر لاسعار الادوية

أزمة جديدة تثقل كاهل المواطن الكربلائي بعد ارتفاع اسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، مواطنون طالبوا الجهات المعنية بمحاسبة اصحاب الصيدليات والمذاخر وتكثيف الرقابة عليهم.من جهتها نقابة الصيادلة في كربلاء تهربت عن التصريح بعد الاتصالات المتكررة قبل إعداد هذا التقرير، اما المواطنون فعللوا ارتفاع اسعار الأدوية بعدم رقابة الجهات المعنية على بعض الصيدليات والمذاخر التي تسيطر بشكل كامل على سوق الأدوية على حدّ قولهم.