بعد الأمطار.. امانة بغداد تعلن تفعيل خطة تصريف المياه

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن استنفار جهدها الخدمي وتفعيل خطة تصريف مياه الامطار في عموم مناطق العاصمة.‬



‫وذكر بيان للامانة أن "الخطة تضمنت تشغيل المحطات الرئيسة والفرعية بالتنسيق مع دائرة مجاري بغداد بكامل طاقتها ونشر الآليات التخصصية في التقاطعات والساحات مع تقسيم قواطع الدوائر البلدية لعدة مقاطع يتولى ادارتها احد المعاونين او مدراء الاقسام الى جانب استنفار الجهد الآلي والبشري لتصفير المحلات السكنية والشوارع الرئيسة".

واضاف البيان ان "جميع جهود دوائر امانة بغداد دخلت حالة الانذار القصوى بتوجيه من امين بغداد ومستمرة بالعمل لتصريف مياه الامطار في عموم احياء العاصمة لحين انتهاء موجة الامطار الشديدة التي تشهدها مدينة بغداد".

وشهدت بغداد والعديد من المحافظات مساء اليوم الاربعاء، هطول امطار غزيرة سبقتها عواصف.