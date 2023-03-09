وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة وزارية للتوجه إلى لبنان لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين

السومرية نيوز - محليات



وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة وزارية للتوجه الى لبنان لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الوزير العبودي وجه بتشكيل لجنة وزارية عليا للتوجه الى لبنان لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين والوقوف على إجراءات التعامل معهم في المؤسسات اللبنانية المختصة".