الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار بمناطق متفرقة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً ويتحول الى غائم جزئي في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وبين ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما مع تساقط أمطار خلال النهار، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض في المنطقة الجنوبية".وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما مع تساقط أمطار خفيفة في أقسامها الغربية وتكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".