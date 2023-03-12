افتتاح مكتب جوازات الأعظمية الالكتروني – السريع

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الشمري افتتح مكتب جوازات الأعظمية الالكتروني – السريع".وبحسب البيان، أكد الشمري "ضرورة العمل وفق الخطط الهادفة ومراعاة الحالات الإنسانية وعدم التأخير في العمل وتبسيط الإجراءات، مشدداً على الاهتمام بالمراجعين".وتسعى وزارة الداخلية الى العمل بالأنظمة الالكترونية في جميع مفاصلها وتشكيلاتها، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والابتعاد عن الروتين.