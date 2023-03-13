أكثر من 200 حالة باليوم.. إحصائية "مقلقة" بحالات الطلاق خلال شباط

السومرية نيوز – محليات



نشر مجلس ‏القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، إحصائية شهر شباط الماضي بشأن حالات الزواج والطلاق في العراق.



وبحسب الإحصائية فقد بلغت عدد الزيجات الجديدة في شهر شباط ‏‏أكثر من 27 الف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق أكثر من 6 الف حالة طلاق.



الحصيلة ادناه: