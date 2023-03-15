مشاهد من النجف بعد هطول الأمطار

وقال مراسلنا، إن "محافظة النجف الاشرف شهدت أمطاراً أدت الى غرق أغلب اغلب الشوارع والطرق".



ووثقت عدسة السومرية نيوز، مشاهد من شوارع النجف الاشرف تظهر الأمطار الهاطلة.