غداً الاحد.. الرافدين يعلن اعتماد بيع الحصة الجديدة من الدولار للمسافرين

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "اعتمد حصة بيع الدولار للمسافر بواقع 2000 اعتباراً من يوم غد الاحد وبحسب تعليمات البنك المركزي العراقي ".وأضاف، أن "الفروع المشمولة بإيداع الدينار العراقي في بغداد هي (شارع فلسطين - ساحة الفردوس - المشتل - دور الضباط - المحيط - الرافعي - المعرفة - الحي العربي - باب المعظم - القدس - الباب الشرقي - الخضراء - حي العامل - الأمانة العامة لمجلس الوزراء)".