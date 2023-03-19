التربية تخاطب مجلس الخدمة بشأن تعيين الشهادات والأوائل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تمت مخاطبة مجلس الخدمة العامة الاتحادي بخصوص حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل الذين ظهرت أسماؤهم في التعيين/ الوجبتين (الأولى والثانية) وبشأن أماكن سكنهم لتوزيعهم بين محافظاتهم في الأيام القليلة المقبلة".الوثيقة ادناه: