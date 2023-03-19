محلية الصنع.. معالجة عبوتين ناسفتين في صلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة البو عجيل، تم توجيه فريق عمل الى محل الحادث وبعد اجراء الكشف تم العثور على 2 عبوتين ناسفتين محلية الصنع من مخلفات المجاميع الأرهابية".واضافت انه "تم معالجتهما وفق الاجراءات القياسية".