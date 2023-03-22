ضبط 7 شاحنات مخالفة للضوابط عند مداخل بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المفارز الكمركية التابعة لقسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكنت من ضبط (7) شاحنات مخالفة تحمل (اثاث، رول نايلون،سيارات، اثاث بلاستك،سقوف، كرين رافعة) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".و اشارت الهيئة الى ان "عملية الضبط تأتي تنفيذاً لخطة الهيأة بتفعيل دور اقسام التحري و مكافحة التهريب في كافة المناطق الكمركية"، مبينة ان "عملية الضبط تمت بأسناد من شرطة الكمارك".