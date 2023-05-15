السجن 7 سنوات بحق محتال انتحل صفة سائق رئيس مجلس القضاء بكركوك

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان انتحل صفة السائق الشخصي لرئيس مجلس القضاء الاعلى وطلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل متابعة قضاياهم والادعاء بان لديه علاقات مع القضاة في مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الموجودة في مدينة كركوك".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام القرار 160 / أولا / 1 لسنة 1983 ".