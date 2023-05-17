ذي قار توجه كتاباً رسمياً لوزارة الشباب حول تلكؤ ملعب الناصرية الأولمبي

وقال الغزي، في الكتاب الذي ورد لـ السومرية نيوز، ان "الشركة المنفذة للمشروع استلمت مبالغ تفوق نسب الانجاز المتحققة لكنها لم تنجز العمل بالشكل المطلوب ليتم بعد ذلك سحب العمل منها".وأضاف، انه "كان حريصا منذ توليه المنصب على معالجة هذا الملف وفاتح الجهات المختصة في بغداد اكثر من مرة منذ بداية العام 2022 حتى اثمرت تلك المطالب عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 40 مليار دينار للمشروع مع منح صلاحية لوزارة الشباب بالتعاقد المباشرة بهدف انجازه بأسرع وقت، لكن المشروع لم يُحل من قبل الوزير السابق".وراى ان "الضغوط الشعبية وخلو المحافظة من اي صرح رياضي بهذا الحجم يستدعي الاسراع بإحالته الى شركة مختصة تتمتع بالقدرة المالية والفنية اللازمة لمعالجة المشاكل الفنية والادارية في المشروع".