الامطار تأبى الرحيل بشهر أيار.. تقرير مُفصّل لطقس العراق بالأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غد الجمعة سيكون الطقس في جميع مناطق البلاد غائم جزئي واحياناً غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتي الوسطى والجنوبية، وستنخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأضافت، أن "طقس يوم السبت سيكون في المنطقتي الوسطى والشمالية غائم جزئي واحياناً غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقتي الوسطى والشمالية، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائما جزئيا واحياناً غائما مع فرصة لتساقط امطار خفيفة تكون رعدية احياناً، ودرجات مقاربة لليوم السابق".وأشارت الهيئة إلى، أن "الطقس يوم الأحد القادم سيكون في المنطقتي الوسطى والشمالية صحواً وفي اقسامها الشرقية غائم جزئي وأحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا ويتحول الطقس فيهما تدريجيا الى صحو، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى".ولفتت إلى، أن "الحالة الجوية ليوم الاثنين القادم في جميع مناطق البلاد الطقس غائم جزئي وأحيانا غائم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".